مستوطنون يدنسون مقبرة باب الرحمة تزامناً مع قيام متطوعين بتنظيفها

دنس مستوطنون، اليوم السبت، مقبرة باب الرحمة، الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الجهة الشرقية، في القدس المحتلة.





وبالتزامن مع قيام عشرات المقدسيين، بأعمال تنظيف وتزيين تطوعية داخل المقبرة، اقتحمت مجموعة من المستوطنين المكان.





ويأتي هذا الاقتحام لليوم الثاني على التوالي، حيث اقتحم سبعة مستوطنين أمس الجمعة، المقبرة، وأدوا طقوساً تلمودية ورقصات استفزازية، قبل دخول موعد صلاة الجمعة في الأقصى.





وأدت حفريات الاحتلال، أسفل المنطقة إلى انهيار جزء من الجدار الجنوبي للمقبرة في 26 أيلول/ سبتمبر 2019.





ومنذ عام 2017، كثفت سلطات الاحتلال، استهداف المقبرة، في إطار ما تسميه مشروع تطوير (البلدة القديمة بالقدس)، الهادف لإقامة "تلفريك" فوق أرض المقبرة.

رام الله - دنيا الوطن