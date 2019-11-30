الكيلة: المستشفى الميداني لا يخدم القطاع الصحي بغزة وأبناء القطاع يتعالجون بالمجان



وقالت الكيلة وفق (إذاعة صوت فلسطين): إن على الساسة الأمريكيين، إذا كانوا يريدون مساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة، أن يوقفوا الحرب على القطاع، وأن يدعموا (أونروا) التي أوقفوا الدعم المالي عنها لأن 80% من المواطنين في القطاع لاجئون، بالإضافة إلى أنه بإمكانها تقديم الدعم لمشافي القدس، التي تقدم الخدمة للمواطنين في القطاع.



وشددت الكيلة على ان وزارة الصحة والحكومة، بتوجيهات الرئيس محمود عباس، عملت على منع انهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، متسائلة عن حاجتهم لإقامة ما اسمته المستشفى العسكري الأمريكي الميداني، في ظل مواصلة الوزارة، تقديم كل ما يلزم لأبناء شعبنا في القطاع من علاج وأدوية وتحويلات

طبية.



وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، قالت وزيرة الصحة في المحافظات الشمالية: إن من لا يدفع التأمين الصحي، لا يتلقى أي خدمات طبية، على عكس المحافظات الجنوبية، التي يتلقى بها المواطنون الخدمات الصحية بالمجان بناء على قرار الرئيس محمود عباس.



وأكدت الكيلة، أن التحويلات الطبية في قطاع غزة مجانية، وهي مفتوحة لأبناء شعبنا في كافة مشافي مصر من أجل زراعة الأعضاء، بالإضافة إلى أنهم يتلقون العلاج في مشافي الضفة، وأن 70% من التحويلات الطبية، هي لمشافي القدس.

رام الله - دنيا الوطنرفضت وزيرة الصحة مي الكيلة، إقامة المستشفى الميداني الأمريكي في قطاع غزة، لعدم التنسيق مع وزارة الصحة، مضيفة أن هذا المستشفى مشبوه؛ لارتباطه ببرنامج سياسي عليه علامة استفهام كبيرة، والذي يأتي في سياق (صفقة القرن) الذي يرفضها كل الشعب الفلسطيني.