شاهد: وزارة الثقافة بغزة تُوضح حقيقة إعادة افتتاح "سينما السامر"





وأظهرت صوراً تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عمليات ترميم لسينما السامر والتي تعتبر أقدم سينما في قطاع غزة، حيث افتتحت قبل نحو ثلاثين عاماً.













وسينما السامر، أقدم دار عرض في قطاع غزة واستمر توقفها لثلاثة عقود، حيث كانت تعرض الأفلام والمسرحيات العربية والعالمية سابقاً.

خاص دنيا الوطنأكد أنور البرعاوي، وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك مجموعة من الأشخاص في قطاع غزة، الذين يتعاملون مع جهات دولية، حصلوا على إذن من مالكي مبنى سينما السامر بغزة، لإقامة فعالية خاصة بهم داخل المبنى، بعنوان "السجادة الحمراء".جاء ذلك، توضحاً لما تم نشره على بعض وسائل الإعلام حول إعادة افتتاح مقر سينما السامر في قطاع غزة، مشيراً في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المهرجان، كان عبارة عن تعبير رمزي لدعم الثقافة الفلسطينية.وحول ما إذا كان هناك مشاريع لإعادة مجال السينما في قطاع غزة، أوضح البرعاوي، أن مباني سينما السامر أو النصر أو الجلاء هي عبارة عن ممتلكات خاصة، وهم أصحاب القرار، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنهم إذا أرادوا تفعيلها، يقدمون التراخيص للوزارة، ويتم الموافقة عليها وفق الشروط.وفي السياق ذاته، أكد أن وزارة الثقافة في قطاع غزة، بصدد وضع خطة لإطلاق سينما الجوالة في الشوارع والمدارس والجامعات، معتبراً أن السينما نوع من أنواع المقاومة الثقافية.