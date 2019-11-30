شؤون فلسطينية

شاهد: وزارة الثقافة بغزة تُوضح حقيقة إعادة افتتاح "سينما السامر"

شاهد: وزارة الثقافة بغزة تُوضح حقيقة إعادة افتتاح "سينما السامر"
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد أنور البرعاوي، وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية في قطاع غزة، أن هناك مجموعة من الأشخاص في قطاع غزة، الذين يتعاملون مع جهات دولية، حصلوا على إذن من مالكي مبنى سينما السامر بغزة، لإقامة فعالية خاصة بهم داخل المبنى، بعنوان "السجادة الحمراء".

جاء ذلك، توضحاً لما تم نشره على بعض وسائل الإعلام حول إعادة افتتاح مقر سينما السامر في قطاع غزة، مشيراً في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المهرجان، كان عبارة عن تعبير رمزي لدعم الثقافة الفلسطينية.

وحول ما إذا كان هناك مشاريع لإعادة مجال السينما في قطاع غزة، أوضح البرعاوي، أن مباني سينما السامر أو النصر أو الجلاء هي عبارة عن ممتلكات خاصة، وهم أصحاب القرار، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنهم إذا أرادوا تفعيلها، يقدمون التراخيص للوزارة، ويتم الموافقة عليها وفق الشروط.

وفي السياق ذاته، أكد أن وزارة الثقافة في قطاع غزة، بصدد وضع خطة لإطلاق سينما الجوالة في الشوارع والمدارس والجامعات، معتبراً أن السينما نوع من أنواع المقاومة الثقافية. 

وأظهرت صوراً تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عمليات ترميم لسينما السامر والتي تعتبر أقدم سينما في قطاع غزة، حيث افتتحت قبل نحو ثلاثين عاماً.

وسينما السامر، أقدم دار عرض في قطاع غزة واستمر توقفها لثلاثة عقود، حيث كانت تعرض الأفلام والمسرحيات العربية والعالمية سابقاً. 



أخبار ذات صلة

الاتحاد الدولي للصحفيين يُقرر إرسال دعوى رسمية للجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية

الاتحاد الدولي للصحفيين يُقرر إرسال دعوى رسمية للجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية

الديمقراطية تدعو للإعلان عن يوم للتضامن مع القدس والبلدات العربية المجاورة

الديمقراطية تدعو للإعلان عن يوم للتضامن مع القدس والبلدات العربية المجاورة

مستوطنون يدنسون مقبرة باب الرحمة تزامناً مع قيام متطوعين بتنظيفها

مستوطنون يدنسون مقبرة باب الرحمة تزامناً مع قيام متطوعين بتنظيفها

علي كرت: العنصرية الإسرائيلية جريمة تستدعي المساءلة الجنائية وفق القانون الدولي

علي كرت: العنصرية الإسرائيلية جريمة تستدعي المساءلة الجنائية وفق القانون الدولي

الكيلة: المستشفى الميداني لا يخدم القطاع الصحي بغزة وأبناء القطاع يتعالجون بالمجان

الكيلة: المستشفى الميداني لا يخدم القطاع الصحي بغزة وأبناء القطاع يتعالجون بالمجان

أبو دقة: المستشفى الميداني منفذ أمني بغطاء إنساني ونرفضه بشكلٍ مُطلق

أبو دقة: المستشفى الميداني منفذ أمني بغطاء إنساني ونرفضه بشكلٍ مُطلق

وزير التربية يبحث آليات تنفيذ برنامج &#34;التعليم لا ينتظر&#34;

وزير التربية يبحث آليات تنفيذ برنامج "التعليم لا ينتظر"

ثوري فتح: اعتصام الأسرى المقطوعة رواتبهم يهدف لضرب موقف القيادة

ثوري فتح: اعتصام الأسرى المقطوعة رواتبهم يهدف لضرب موقف القيادة

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الاتحاد الدولي للصحفيين يُقرر إرسال دعوى رسمية للجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية

الاتحاد الدولي للصحفيين يُقرر إرسال دعوى رسمية للجنائية الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية

مستوطنون يدنسون مقبرة باب الرحمة تزامناً مع قيام متطوعين بتنظيفها

مستوطنون يدنسون مقبرة باب الرحمة تزامناً مع قيام متطوعين بتنظيفها

علي كرت: العنصرية الإسرائيلية جريمة تستدعي المساءلة الجنائية وفق القانون الدولي

علي كرت: العنصرية الإسرائيلية جريمة تستدعي المساءلة الجنائية وفق القانون الدولي

وزير التربية يبحث آليات تنفيذ برنامج &#34;التعليم لا ينتظر&#34;

وزير التربية يبحث آليات تنفيذ برنامج "التعليم لا ينتظر"

ثوري فتح: اعتصام الأسرى المقطوعة رواتبهم يهدف لضرب موقف القيادة

ثوري فتح: اعتصام الأسرى المقطوعة رواتبهم يهدف لضرب موقف القيادة

أبو هولي: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يبدأ أعمال دورته (103) غداً بالقاهرة

أبو هولي: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يبدأ أعمال دورته (103) غداً بالقاهرة

أسير محرر: اعتصام البعض له أبعاد سياسية لتسجيل نقاط انتخابية مبكرة

أسير محرر: اعتصام البعض له أبعاد سياسية لتسجيل نقاط انتخابية مبكرة

اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة تُعلن تمديد مرحلة استلام الأفلام

اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة تُعلن تمديد مرحلة استلام الأفلام

منوعات

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

بيان من النيابة يحدد الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

وفاء كيلاني من دون مكياج وتيم الحسن خلفها

بعد مرور 16 عاما على رحيل &#34;ذكرى&#34;.. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

بعد مرور 16 عاما على رحيل "ذكرى".. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

فنانة خليجية تصدم متابعيها... &#34;حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم&#34;

فنانة خليجية تصدم متابعيها... "حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم"

عربي

إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك

إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك

العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لتنظيم الدولة

العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لتنظيم الدولة

وزارة الدفاع اللبنانية تُصدر قراراً يتعلق برخصة حمل السلاح

وزارة الدفاع اللبنانية تُصدر قراراً يتعلق برخصة حمل السلاح

شاهد: رغد صدام حسين تنشر تسجيلاً صوتياً لوالدها

شاهد: رغد صدام حسين تنشر تسجيلاً صوتياً لوالدها