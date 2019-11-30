أبو دقة: المستشفى الميداني منفذ أمني بغطاء إنساني ونرفضه بشكلٍ مُطلق





وحذرت أبو دقة، من أن يكون هذا المشروع منفذاً أمنياً جديداً تحت الغطاء الإنساني، مجددة التأكيد على أن قضيتنا ليست إنسانية، بل سياسية بامتياز.



وتساءلت أبو دقة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، لماذا قطعت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات عن الحكومة، والقطاع الصحي، ووكالة (أونروا) إذا كانت تسعى لخدمة شعبنا؟ مشددة على أن أي شيء يهدف لخدمة الشعب، يجب أن يكون من خلال المنظومة والمؤسسات الرسمية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، رفض الجبهة الشعبية المطلق؛ لإقامة المستشفى الأمريكي في قطاع غزة، قائلة: إن هذا المشروع لا يمكن أن يكون فيه أي شيء من الخير لشعبنا.