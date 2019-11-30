وزير التربية يبحث آليات تنفيذ برنامج "التعليم لا ينتظر"

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير التربية والتعليم، أ.د. مروان عورتاني، بممثل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، جيمس ماك جولدريك، لبحث آليات تنفيذ برنامج "التعليم لا ينتظر" الذي يهدف إلى دعم العملية التعليمية، وتحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، في المناطق المستهدفة والمهمشة.



وفي سياق متصل، ترأس عورتاني، اجتماع اللجنة التوجيهية لـ "التعليم لا ينتظر" في مقر الوزارة لمناقشة هيكلية البرنامج ومكوناته وخططه وآليات تنفيذه في المدارس المستهدفة، إذ حضر اللقاء ممثلة (يونيسف) جينفيف بوتين، وممثلو المؤسسات الدولية الشريكة بما فيها (يونسكو) و(أونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة إنقاذ الطفل، وممثلو عدد من الدول المانحة وأسرة الوزارة.



وأكد عورتاني، أهمية أن تستجيب نشاطات البرنامج للحاجات الفعلية للمناطق التي يستهدفها الاحتلال، متطرقاً إلى واقع الانتهاكات في القدس، والتي كان آخرها إغلاق مكتب مديرية التربية، واعتقال مديره، ومواصلة استهداف الأطفال، وحرمانهم من الوصول الآمن إلى مدارسهم.