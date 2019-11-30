ثوري فتح: اعتصام الأسرى المقطوعة رواتبهم يهدف لضرب موقف القيادة



وأضاف مطر لإذاعة (صوت فلسطين)، "إن ما يقوم به من ينفذون اعتصاماً في رام الله، يهدف لضرب كل جهود القيادة ولاءات الرئيس، وموقفه من اقتطاع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، معتبراً ذلك خدمة لحكومة نتنياهو، التي اقتطعت تلك الأموال من أموال المقاصة".



وشدد على أنه من غير المنطقي، أن يخرجوا في هذا التوقيت وفي ذروة الصراع مع الاحتلال، وفي ظل المعركة التي تخوضها القيادة في مواجهته لاسترجاع أموال الأسرى وعائلات الشهداء.



ودعا مطر المحتجين إلى الكف عن العبث بالشارع، وأن يلتزموا بأحكام القضاء، وأن يكفوا عن هذه الأعمال غير المجدية، وشعبنا يدرك أنهم يحاولون إحداث شرخ بصمود شعبنا، وهو ما لايطاق في هذه المرحلة، وفق قوله.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، موفق مطر: إن من يستخدم الدين لصالحه السياسي، لن يتورع في تسييس قضية الأسرى والشهداء، الذين وصفهم الرئيس بأقدس ما لدينا.