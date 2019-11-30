شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية: صرف المخصصات الاجتماعية بالضفة وغزة ديسمبر المقبل

التنمية الاجتماعية: صرف المخصصات الاجتماعية بالضفة وغزة ديسمبر المقبل
خاص دنيا الوطن
أكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، أنه لم يتم تحديد موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، لافتاً إلى أنه سيتم الصرف خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر.

وأشار الديك في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن عدد المستفيدين، سيتم تحديده بعد وضع الترتيبات النهائية مع وزارة المالية.

ولفت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، إلى أن الصرف، سيكون للمستفيدين من قطاع غزة والضفة الغربية بشكل متزامن، مبيناً أن عدد المسفيدين في كل دفعة يصل إلى 106 آلاف عائلة.

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