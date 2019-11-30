أبو هولي: مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين يبدأ أعمال دورته (103) غداً بالقاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

تبدأ أعمال الدورة (103) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، صباح غد الأحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر) بالإضافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) ، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) ، ووكالة الغوث الدولية (أونروا).



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي ان الدورة (103) للمؤتمر تكمن اهميتها بانها تعقد في ظروف سياسية صعبة ومعقدة وفي ظل تعاظم المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية والتحرك الامريكي لتقويض حل الدولتين بعد اعلان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الذي ينص على اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي، ومسعى الاسرائيلي لتمرير مشروع قانون في الكنسيت لحظر نشاط الأونروا في القدس ابتداءً من العام 2020.



وأشار إلى أن المؤتمر سيقف أمام التحركات العربية والدول المضيفة لحشد الدعم السياسي لـ (أونروا) لتأمين الاغلبية الساحقة في التصويت العام على مستوى الدول الاعضاء في الجمعية العامة على مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عملها المقرر في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



وأكد أبو هولي أن الوفد الفلسطيني سيطالب بتحرك عربي واسع على صعيد المجتمع الدولي لإحباط التوجه الامريكي لإضفاء الشرعية على المستوطنات والزام اسرائيل بعدم المساس بمؤسسات (أونروا) في القدس واحترام مبادئ ومواثيق الامم المتحدة واحترام مؤسساتها وتسهيل مهامها على ارضيها.



وسيبحث المؤتمر الذي تترأسه دولة فلسطين وفق أبو هولي على مدى خمسة أيام عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ذات الصلة بدعم صمود الشعب الفلسطيني، والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية والجدار الفاصل، وموضوع التنمية في الأراضي الفلسطينية، كما سيناقش المؤتمر قضية اللاجئين الفلسطينيين ونشاطات (أونروا) وأوضاعها المالية، والتحديات التي تواجه عملها.



وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني، سيقدم مجموعة من التقارير حول كافة المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة (103) لافتاً إلى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها على مجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي يعقد في شهر آذار/ مارس المقبل.



وسيلقي أبو هولي، الذي يترأس وفد دولة فلسطين كلمة في المؤتمر يستعرض فيها اخر التطورات والمستجدات الاخيرة التي رافقت القضية الفلسطينية خلال الستة الشهور الأخير والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للحفاظ على مكانة القدس وعروبتها ومواجهة الاستيطان والقرارات الامريكية والاجراءات الاسرائيلي التي تستهدف المشروع الوطني التحرري والتي كان اخرها قرار الادارة الأمريكية إضفاء الشرعية على المستوطنات الاسرائيلية وحشد الدعم السياسي والمالي لدعم (أونروا) وتجديد تفويض ولاية عملها، بالاضافة الى الجهود التي تبذلها القيادة في المحافل الإقليمية والدولية لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة والدفاع عنها، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



يشار إلى ان وفد دولة فلسطين، يضم إلى جانب أبو هولي، مدير عام دائرة شؤون اللاجئين، بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد حنون.