أسير محرر: اعتصام البعض له أبعاد سياسية لتسجيل نقاط انتخابية مبكرة



واعتبر دولة، أن طريقة تعاملهم مع هذه القضية، لها أبعاد، وربما يتلقون توجيهات مباشرة من قيادة حركة حماس في قطاع غزة؛ لتسجيل نقاط انتخابية ودعاية مبكرة، باعتبار أن قضية الأسرى حساسة بالنسبة لشعبنا، وهو وفي لها.



وشدد دولة على ضرورة ألا يتم تسييس هذه القضية في إطار المناكفات السياسية والدعاية الانتخابية، وهذا لايليق بنضالات الأسرى وقضيتهم.

رام الله - دنيا الوطنقال الأسير المحرر، عبد الفتاح دولة: يجب على الأسرى المضربين، إخراج مطالبهم من المربع السياسي، الذي يعيدنا إلى مربع الانقسام والانقلاب.وأضاف دولة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن هناك جهوداً بذلت لحل هذه القضية العام الماضي، لكن هؤلاء المحتجون توجهوا للقضاء، ولم يلتزموا بما صدر عنه، واتهموه بأنه قضاء مُسيس.