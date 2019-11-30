اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة تُعلن تمديد مرحلة استلام الأفلام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة التحضرية لمهرجان العودة الدولي للأفلام، تمديد مرحلة استلام الأفلام، لخمسة أيام إضافية، استجابة لرغبة عدد من الجهات الراغبة في المشاركة بالمهرجان.



وكان من المقرر، أن تنتهي مرحلة استلام الأفلام اليوم السبت 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، وإثر تمديدها يكون يوم الخميس 5 كانون الأول/ ديسمبر، آخر موعد لاستلام الأفلام المشاركة.



وقال رئيس اللجنة التحضيرية، إبراهيم مسلم: "إن التمديد جاء استجابة لطلب جهات وأفراد، ينوون تقديم مشاركاتهم في المهرجان"، مبيناً أن التمديد جاء مراعاة لظروف التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مؤكداً أن "هذه المهلة ستكون الأخيرة".



وأوضح، أن اللجان المختصة، استلمت عشرات الأفلام، وسيتم مشاهدتها وتقييمها من لجنة التحكيم الدولية، ابتداء من اليوم، مشيراً إلى أن موعد المهرجان الختامي، وتسليم الجوائز سيتم الإعلان عنه قريباً.



وانطلق مهرجان العودة الدولي للأفلام في 22 آب/ أغسطس الماضي، ويهدف لتوثيق مجريات وأحداث مسيرة العودة وكسر الحصار، التي انطلقت في قطاع غزة بـ 30 آذار/ مارس 2018.



ويسعى المهرجان لترسيخ دور الفن في تعزيز صمود شعبنا وحلمه بالعودة والحرية، عبر إبراز الأفكار الفنية الإبداعية في مجال الأفلام الوثائقية والروائية الملتزمة بالقيم الوطنية والمهنية.