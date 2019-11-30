هيئة شؤون الأسرى تكشف سبب قطع رواتب عدد من الأسرى والمحررين



وأكد عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، تعقيباً على موضوع الأسرى والمحررين في رام الله، أن قانون الأسرى والمحررين، يؤكد على عدم وجوب ازدواجية في الرواتب، وألا يتقاضى راتباً آخر إذا كان يتقاضى راتباً لا يقل عن 3500 شيكل.



وأشار المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرىـ إلى أن 12 ألف أسير وأسيرة من كل فصائل العمل الوطني، بما فيها حركة حماس، دون تمييز، يتقاضون رواتب منتظمة من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بواقع 40 مليون شيكل شهرياً، ولكن هذه القضية

فيها تداخلات سياسية.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن هناك (330) أسيراً، توقفت رواتبهم منذ عام 2007، معظمهم قطعت رواتبهم بعد التحاقهم للعمل في حكومة حماس العاشرة، على بند العقود، ونقلت عقودهم من أسرى محررين إلى موظفين حكوميين.