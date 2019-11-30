شؤون فلسطينية

مدير عام الشرطة بغزة يُطلق حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

مدير عام الشرطة بغزة يُطلق حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مدير عام الشرطة بغزة، اللواء (محمود صلاح)، حساباتٍ رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع الجمهور.

وتم إطلاق الصفحات الرسمية، تحت عنوان (مدير عام الشرطة) على موقعي (فيسبوك) و(تويتر)، وذلك ضمن التوجهات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

وصرح اللواء صلاح، الأربعاء، بأن الفترة المقبلة، ستشهد تعزيزاً لعلاقة الشرطة بالمجتمع، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات التي تخدم المواطنين.

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