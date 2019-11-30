داخلية غزة تُصدر تنويهاً بشأن مواعيد التسجيل للسفر عبر معبر رفح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، تنويهاً بخصوص أوقات العمل بصالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة.



وأكدت الوزارة بأن مواعيد استقبال المراجعين خلال أيام العمل الرسمية، سيبدأ من يوم الأحد وحتى الخميس، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وحتى الثانية عشرة ظهراً، في صالة التسجيل بجوار (أبو خضرة) بمدينة غزة.



وأوضحت الوزارة، أن يوم الأحد، سيكون مخصصاً لأصحاب الإقامات، أما يوم الاثنين لحملة الجوازات الأجنبية، ويوم الثلاثاء للمرضى، ويوم الأربعاء لحملة الجوازات المصرية، أما يوم الخميس، فسيكون مخصصاً للطلاب وفئات أخرى.



وطالبت الوزارة، من الجميع، بالالتزام والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، مؤكدة في الوقت ذاته، أنه لن يتم استقبال أي شخص إلا في اليوم المخصص لفئته، كما أنه لن يتم استقبال أحد من خارج الصالة بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً.