إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 16 عراقياً، بجروح، في انفجار ثلاث عبوات ناسفة، وقعت اليوم السبت، بمفحاظة كركوك العراقية، بحسب ما أفاده مصدر امني عراقي.
ونقل موقع (بغداد اليوم)، عن المصدر، قوله: "إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت في محافظة كركوك، خلفت 16 إصابة، وقعت وسط المحافظة"، مشيرا إلى أن التفجير وقع في ساحة أغا وسط المدينة.
أصيب 16 عراقياً، بجروح، في انفجار ثلاث عبوات ناسفة، وقعت اليوم السبت، بمفحاظة كركوك العراقية، بحسب ما أفاده مصدر امني عراقي.
ونقل موقع (بغداد اليوم)، عن المصدر، قوله: "إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت في محافظة كركوك، خلفت 16 إصابة، وقعت وسط المحافظة"، مشيرا إلى أن التفجير وقع في ساحة أغا وسط المدينة.
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