إصابة 16 عراقياً في انفجار ثلاث عبوات ناسفة بمحافظة كركوك

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 16 عراقياً، بجروح، في انفجار ثلاث عبوات ناسفة، وقعت اليوم السبت، بمفحاظة كركوك العراقية، بحسب ما أفاده مصدر امني عراقي.



ونقل موقع (بغداد اليوم)، عن المصدر، قوله: "إن ثلاث عبوات ناسفة انفجرت في محافظة كركوك، خلفت 16 إصابة، وقعت وسط المحافظة"، مشيرا إلى أن التفجير وقع في ساحة أغا وسط المدينة.