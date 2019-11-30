طالع أسعار إسطوانة الغاز للمستهلك والموزع لليوم السبت

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خاص دنيا الوطن

أكد سمير حمادة، رئيس لجنة الغاز في جمعية اصحاب شركات الوقود بقطاع غزة، أن الجمعية لم تبلغ حتى اللحظة بتغيير في أسعار اسطوانات الغاز.



وأشار حمادة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن سعر اسطوانة الغاز 55 شيكلاً للمستهلك، وللموزع 61 شيكلاً، نافيا في الوقت ذاته وجود أي تغيير على هذه الأسعار حتى اللحظة.



وأوضح حمادة، إلى أن غداً الأحد، إما أن يبقى السعر كما هو، أو أن يتم تغييره.