شاهد: بدء احتفالات أعياد الميلاد بعودة قطع من مذود "المسيح" ببيت لحم





وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية بيت لحم، أنطون سلمان، إنه سيتم إعادة جزء من المذود الذي ولد فيه المسيح عيسى عليه السلام، من إيطاليا إلى كنيسة المهد، خلال الأيام المقبلة.



وأضاف سلمان: أن ذلك يأتي عقب زيارة الرئيس محمود عباس إلى إيطاليا، وطلبه من قداسة البابا فرنسيس الأول، إعادة المذود الخشبي الموجود في كنيسة ماري ماجوري "العذراء الكبرى" الإيطالية.









رام الله - دنيا الوطنبدأت اليوم السبت احتفالات أعياد الميلاد المجيدة لدى المسحيين في مدينة بيت لحم، وذلك بعودة قطع من مذود المسيح عليه السلام من إيطاليا.