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دولي

قناة إسرائيلية: نتنياهو أصبح خطراً على إسرائيل

قناة إسرائيلية: نتنياهو أصبح خطراً على إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصبح خطراً على إسرائيل، محذرة من أنه يمكن أن يمس بصورتها الخارجية، بعدما أصبح مستعداً للتضحية بحزب الليكود على مذبح بقائه على كرسي الحكم.

وبحسب محللة الشؤون السياسية في القناة الإسرائيلية، دانه فايس، فإن استطلاعات الرأي تتحدث أن 43% من الرأي العام الإسرائيلي، تطالب نتنياهو بالاستقالة، وهذا يعني أن الجمهور الإسرائيلي ليس مغيباً عما يحصل من تطورات، مشيرة إلى أن الإسرائيليين يريدون التخلص من قصص الشمبانيا والسجائر التي تورط فيها نتنياهو وعائلته.

وقالت فايس: "حين أصف نتنياهو بأنه خطر على الدولة، فأنا لا أعتمد في مفرداتي على معلومات متناثرة هنا وهناك، بل إنني استمعت في الآونة الأخيرة إلى كلام مقلق جداً من أناس يتواجدون في قلب النقاشات القانونية والقضائية، يعترفون أن نتنياهو كان خلال السنوات الماضية حذرا جدا في موضوعات الأمن، لا أقول أنه كان جباناً، لكنه تعامل في المسائل الأمنية بصورة أكثر عقلانية".

وأشارت إلى أنها حين سُئلت هل يمكن لنتنياهو أن يذهب لقرارات عسكرية لإنقاذ نفسه من وضعه القانوني المتأزم، نقلت عن مصدر مسؤول، أن هذه صفارة إنذار حقيقية، وهم قلقون من هذه الفرضية، فقد رأينا عشية الانتخابات السابقة في دورة أيلول/ سبتمبر، كيف أن المستشار القانوني للحكومة أوقف في اللحظات الأخيرة، قراراً لرئيس الحكومة بشأن تصعيد محتمل في غزة، لأن القرار، اتخذ بصورة غير ملائمة، وربما ارتبط بالعملية الانتخابية".

وختمت بالقول: "نتنياهو بات يشكل خطراً على إسرائيل، انظر معي من يهاجم المؤسسة القانونية والقضائية والشرطية، إنه رئيس الحكومة نفسه، وابنه، ومستشاروه، لا يعقل أن صورة إسرائيل في العالم الخارجي التي عمل نتنياهو طويلاً على تحسينها، يتم الإساءة إليها منه شخصياً لاعتبارات ذاتية".

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