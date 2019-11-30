العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لتنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مصدر في قوات الأمن التابعة لإقليم كردستان اليوم، السبت، بأن عناصر من تنظيم الدولة، شنوا هجوماً في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، على نقطة أمنية في قضاء كفري في محافظة ديالى شرقي البلاد.



وقال النقيب هوكر أحمد، لوكالة (الأناضول): "إن عناصر من تنظيم الدولة، شنوا هجوماً مساء أمس، بقذائف الهاون أعقبه هجوم مسلح، استهدف القوات الأمنية في ناحية "كولجو" بقضاء كفري شمال شرق محافظة ديالى".



وأوضح أحمد، أن الهجوم أسفر عن مقتل المقدم، سمكو علي، مدير أمن الناحية، وكل من العنصرين جمعة عبد، ومحمود جمعة، إلى جانب إصابة خمسة عناصر آخرين، وطفل وامرأة، بجروح.



ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.



وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.