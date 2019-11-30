وزارة الدفاع اللبنانية تُصدر قراراً يتعلق برخصة حمل السلاح

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إلياس بو صعب، قراراً يقضي باستعمال نماذج جديدة "بلاستيكية مرمّزة" لتراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية.



ووفقاً للقرار، فإن تراخيص الأسلحة الصادرة عن الأعوام (2017، 2018، 2019)، (باستثناء النموذج الجديد الصالح لغاية 31/12/2020) ملغاة اعتباراً من 2/12/2019، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).