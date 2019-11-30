شاهد: رغد صدام حسين تنشر تسجيلاً صوتياً لوالدها



وامتدت الاحتجاجات الشعبية أمس الخميس، إلى الأنبار التي تمثل ثلث مساحة البلاد، غرباً، ونينوى شمالاً، لدعم التظاهرات الكبرى في الوسط، والجنوب.



وخرج المئات من المتظاهرين في مدينة الفلوجة، وقضاء هيت، أبرز مدن محافظة الأنبار، غربي العراق، في اعتصام مساند للتظاهرات المستمرة في العاصمة، ومحافظات وسط وجنوب البلاد، وتنديداً بعمليات القتل الجماعي التي طالت المتظاهرين في ذي قار، جنوبي بغداد.



وقتل 20 متظاهراً، وأصيب العشرات، إثر الرصاص الحي، بالقرب من مديرية للشرطة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.



ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاربة الفساد، وإقالة الحكومة، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقُتل ما لا يقل عن 350 شخصاً منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد، منذ سقوط صدام حسين عام 2003.







رام الله - دنيا الوطننشرت رغد صدام حسين، أمس الجمعة، تسجيلاً صوتياً لوالدها، قالت: "إنها رسالة للعراقيين"، وذلك تزامنا مع تزايد حدة المظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة، وبتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.وفي المقطع، الذي نشرته رغد عبر حسابها بموقع (تويتر)، يهاجم الرئيس الراحل موالين لطهران قائلاً: "كانوا يتصورون أن بإمكانهم أخذكم إلى طهران"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.ويضيف في المقطع، الذي لم يتسن التأكد من تاريخه أو مناسبته بشكل مستقل: "يريدون أن يلحقوا العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم، وستزيدهم تلقين الدروس التي يستحقونها".