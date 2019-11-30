مباشر | بدء احتفالات أعياد الميلاد بعودة قطع من مذود "المسيح" ببيت لحم

دولي

غانتس: أعضاء بالليكود يرغبون بحكومة وحدة بدون نتنياهو

غانتس: أعضاء بالليكود يرغبون بحكومة وحدة بدون نتنياهو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس: إن أعضاء في حزب (الليكود) الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعربوا عن رغبتهم في تشكيل حكومة وحدة بدون الأخير.

وقال غانتس، عبر (فيسبوك): "نتنياهو أصبح عبئاً على أعضاء الليكود، الذين يتحدثون فيما بينهم وفي المناقشات معي أيضًا، عن إدراكهم بأنه سيكون من الصحيح تشكيل حكومة وحدة من دونه".

وأوضح غانتس، أن نتنياهو "في حال تمت تبرئته من تهم الفساد، سيكون بوسعه أن يكون رئيسًا للوزراء لسنتين"، وذلك في إشارة إلى مقترح حزبه بأن يتولى غانتس ونتنياهو منصب رئيس الحكومة بالتناوب.

يذكر، أن المدعي العام الإسرائيلي، وجه تهماً بالفساد لنتنياهو، وذلك بعد فشل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ونقل تكليف تشكيل الحكومة للكنيست. 

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: نتنياهو أصبح خطراً على إسرائيل

قناة إسرائيلية: نتنياهو أصبح خطراً على إسرائيل

السجن 20 عاماً لرئيس دولة حالي بسبب جريمة قبل 37 عاماً

السجن 20 عاماً لرئيس دولة حالي بسبب جريمة قبل 37 عاماً

الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر المقبل

الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر المقبل

فنزويلا تُعلن تعبئة جيشها لمواجهة &#34;الاستفزازات الأميركية&#34;

فنزويلا تُعلن تعبئة جيشها لمواجهة "الاستفزازات الأميركية"

الإعلان عن دولة &#34;نووية نائمة&#34;

الإعلان عن دولة "نووية نائمة"

عاصفة تضرب ولاية أريزونا الأمريكية وتهديد بإلغاء سفر الملايين

عاصفة تضرب ولاية أريزونا الأمريكية وتهديد بإلغاء سفر الملايين

قتلى وجرحى في حادثتي طعن منفصلتين ببريطانيا وهولندا

قتلى وجرحى في حادثتي طعن منفصلتين ببريطانيا وهولندا

شاهد: فضيحة هزت فرنسا لفئران تأكل الجثث المكدسة بمركز للتبرع بالأعضاء

شاهد: فضيحة هزت فرنسا لفئران تأكل الجثث المكدسة بمركز للتبرع بالأعضاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; وجايكا توقعان خطة لاستكمال التحضيرات لبناء 10 مدارس

"التربية" وجايكا توقعان خطة لاستكمال التحضيرات لبناء 10 مدارس

تقرير- الاحتلال يعمل على تغير معالم القدس عبر الاستيطان

تقرير- الاحتلال يعمل على تغير معالم القدس عبر الاستيطان

وزارتا التربية والاتصالات تبحثان بلورة استراتيجية حول تعزيز التكنولوجيا بالتعليم

وزارتا التربية والاتصالات تبحثان بلورة استراتيجية حول تعزيز التكنولوجيا بالتعليم

شاهد: أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في &#34;الحسبة&#34; بغزة

شاهد: أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في "الحسبة" بغزة

معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة

معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة

قوات الاحتلال تَعتقل ثلاثة فلسطينيين وتُداهم عدة منازل

قوات الاحتلال تَعتقل ثلاثة فلسطينيين وتُداهم عدة منازل

الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم ينهون إضرابهم عن الماء بمبادرة وطنية

الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم ينهون إضرابهم عن الماء بمبادرة وطنية

(فتح): نستنكر انتحال اسم مكتبنا الحركي للمحامين

(فتح): نستنكر انتحال اسم مكتبنا الحركي للمحامين

منوعات

بعد مرور 16 عاما على رحيل &#34;ذكرى&#34;.. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

بعد مرور 16 عاما على رحيل "ذكرى".. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

فنانة خليجية تصدم متابعيها... &#34;حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم&#34;

فنانة خليجية تصدم متابعيها... "حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم"

شاهد: وفاء عامر تضرب ابنها لهذا السبب

شاهد: وفاء عامر تضرب ابنها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

عربي

العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لتنظيم الدولة

العراق: مقتل مدير أمن في هجوم لتنظيم الدولة

وزارة الدفاع اللبنانية تُصدر قراراً يتعلق برخصة حمل السلاح

وزارة الدفاع اللبنانية تُصدر قراراً يتعلق برخصة حمل السلاح

الرئيس اليمني يدعو الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات و&#34;تغليب مصلحة الشعب&#34;

الرئيس اليمني يدعو الحوثيين لتنفيذ الاتفاقات و"تغليب مصلحة الشعب"

الإمارات تدين &#34;حادثة الطعن&#34; في لندن

الإمارات تدين "حادثة الطعن" في لندن