غانتس: أعضاء بالليكود يرغبون بحكومة وحدة بدون نتنياهو

قال زعيم حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي، بيني غانتس: إن أعضاء في حزب (الليكود) الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعربوا عن رغبتهم في تشكيل حكومة وحدة بدون الأخير.



وقال غانتس، عبر (فيسبوك): "نتنياهو أصبح عبئاً على أعضاء الليكود، الذين يتحدثون فيما بينهم وفي المناقشات معي أيضًا، عن إدراكهم بأنه سيكون من الصحيح تشكيل حكومة وحدة من دونه".



وأوضح غانتس، أن نتنياهو "في حال تمت تبرئته من تهم الفساد، سيكون بوسعه أن يكون رئيسًا للوزراء لسنتين"، وذلك في إشارة إلى مقترح حزبه بأن يتولى غانتس ونتنياهو منصب رئيس الحكومة بالتناوب.





يذكر، أن المدعي العام الإسرائيلي، وجه تهماً بالفساد لنتنياهو، وذلك بعد فشل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ونقل تكليف تشكيل الحكومة للكنيست.

رام الله - دنيا الوطن