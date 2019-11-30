وزارتا التربية والاتصالات تبحثان بلورة استراتيجية حول تعزيز التكنولوجيا بالتعليم

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير التربية والتعليم، أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. إسحاق سدر؛ آليات بلورة استراتيجية؛ لتطوير وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، بحيث تتضمن أنموذجاً له جدوى تربوية واقتصادية، تناسب حاجات المجتمع الفلسطيني.



وتطرق الوزيران إلى آليات تطوير البنية التحتية التقنية في المدارس، وتزويدها بخدمات إنترنت بسرعات مناسبة، وبشكل مستدام، خاصةً المدارس الواقعة في المناطق النائية والمستهدفة؛ لتعزيز استفادة الطلبة من الإنترنت في العملية التعليمية.



وتباحث الوزيران في آليات استفادة القطاع التربوي من شبكة تراسل البيانات الحكومية التي تعدها وزارة الاتصالات؛ لاستيعاب منظومة تربوية ذكية، للتواصل بين الوزارة ومكاتبها بدقة وسرعة وأمان.



كما تم خلال اللقاء، متابعة عدد من البرامج المنفذة بين الوزارتين، ومنها تزويد مدارس بأجهزة حاسوب في المناطق النائية.