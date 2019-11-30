الإمارات تدين "حادثة الطعن" في لندن



وقال قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا، نيل باسو، في بيان: "إن هذا الشخص كان معروفا للسلطات وأدين في 2012 في جرائم إرهابية".



وتابع: "أفرج عنه من السجن في كانون الأول/ديسمبر 2018 بشروط وبوضوح فإن أحد نقاط التحقيق الرئيسية الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم".



وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في حزيران/يونيو عام 2017 عندما قاد ثلاثة مسلحين شاحنة وصدموا مارة، ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، واستنكرت بشدة، عملية الطعن، التي استهدفت مدنيين عزل، بالعاصمة البريطانية لندن.وأكدت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم السبت، تضامن دولة الإمارات مع المملكة المتحدة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدة رفضها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وكشفت الشرطة البريطانية، ليل الجمعة السبت، عن اسم الرجل الذي قتل شخصين طعنا في لندن، فيما وصفته السلطات بأنه هجوم "إرهابي".وذكرت الشرطة أن منفذ هجوم لندن هو عثمان خان (28 عاما)، وسبق إدانته بارتكاب جرائم إرهابية، وأفرج عنه من السجن العام الماضي.