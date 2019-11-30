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وزير السياحة التونسي يُوجّه تَحذيراً بشأن اليهود القادمين من إسرائيل

وزير السياحة التونسي يُوجّه تَحذيراً بشأن اليهود القادمين من إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، تحذيراً بشأن سياحة اليهود لتونس، مشدداً على ضرورة عدم التضييق على حركة اليهود القادمين من إسرائيل.

وقال الطرابلسي، وفق (وكالة الأنباء الفرنسية): إنه يجب عدم التضييق على حركتهم للمشاركة في الاحتفالات الدينية السنوية بمعبد الغريبة بجزيرة جربة، متابعاً: "سنبدأ بتطبيق معايير موحدة مع الاتحاد الأوروبي في الفنادق التونسية، بدءاً من عام 2020 في خطوة قد تعزز القطاع بجانب تهيئة المناطق الأثرية وإحياء مشروع طريق النبيذ مع أوروبا".

وأضاف: "مع استلامي المنصب، ذهبت إلى ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وروسيا وعدة مناطق، وكانت هذه الرسالة التي أردناها أن تصل إلى تلك الدول".

حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، استقطبت تونس أكثر من ثمانية ملايين و300 ألف سائح مع زيادة في العائدات المالية للقطاع بـ 38% مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من تداعيات إفلاس شركة السياحة البريطانية، توماس كوك".

وتابع: "حتى الآن نهاية العام الجاري، يفصل 500 ألف سائح لتحقيق الهدف، الذي سطرته تونس في 2019 وهو الوصول إلى تسعة ملايين سائح، وهذا الرقم قابل للتحقيق، والأوروبيون اليوم مسرورون بما يحدث في تونس، باعتبارها دولة ديمقراطية".

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