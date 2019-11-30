قوات الاحتلال تَعتقل ثلاثة فلسطينيين وتُداهم عدة منازل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين، وشنت حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلة.





وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من مؤمن مروان عوينات، وراشد محمود عطا أبو عصب (17 عامًا) على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية، خلال المواجهات بالقرب من بوابة جلجولية.





واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ياسر إبراهيم صدقة من قرية عنزا جنوبي جنين، على حاجزٍ في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة.





وداهم جنود الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وصوّروا عدداً من المنازل، كما اقتحموا بلدة بيت عوّا غرب الخليل، وأطلقوا قنابل الصوت لإخافة الأهالي.





وفي بيت أمر، شمال الخليل، داهمت قوات الاحتلال منزلًا، وفتشته في منطقة مثلث الزرعي في البلدة.





وفي القدس المحتلة، اقتحم مستعربون من قوات الاحتلال بلدة العيساوية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.