الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، سيلتقي الممثلين الدائمين لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، في الـ 5 من الشهر المقبل، تزامناً مع تولي بلاده رئاسة المجلس خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر.



وجاء في بيان البيت الأبيض، اليوم السبت: "الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولفت البيان إلى أن ترامب، سيلقي الضوء على قيادة الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسيدعو ترامب الممثلين الدائمين للعمل لمواجهة التحديات التي تواجه السلام والأمن الدوليين.



وقال مصدر في مجلس الأمن: "إن أعضاء في المجلس، سيتوجهون إلى واشنطن، ومن المتوقع أن يتناولوا الغداء مع الرئيس ترامب".



كما رجح المصدر، أن يزور الأعضاء ولاية كنتاكي- موطن مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، كيلي كرافت، من 13 إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر.