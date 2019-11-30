(فتح): نستنكر انتحال اسم مكتبنا الحركي للمحامين

استنكر مفوض المكاتب الحركية بحركة فتح، حيدر القدرة، ما قال إنه انتحال اسم المكتب الحركي للمحامين التابع لحركة (فتح)، نافياً إرسال أي دعوات باسم المكتب الحركي للمحامين في إقليم الوسطى، ومشدداً على أنه لا علاقة لحركة فتح بهذه الدعوة.



وأكد القدرة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أنه من الواجب على أبناء الحركة، التدقيق والانتباه لهذه الفئة، وكذلك عدم تلبية دعواتها، مشيراً إلى أنه لن يسمح لأي شخص من هذه الفئة بالتسلل لأطر الحركة.



وقال: إن مكاتبنا الحركية، تشهد ترتيبات، وهي قوية وفاعلة، وسيكون لها دور بارز في الانتخابات العامة المقبلة.









رام الله - دنيا الوطن