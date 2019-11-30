الشرطة العسكرية الروسية تُسيّر دوريات بخط جديد في شمال سوريا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سيرت الشرطة العسكرية الروسية، أمس الجمعة، دوريات على الحدود السورية- التركية بطريق جديد، بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا.



ووفقاً لوكالة (سبوتنيك)، بلغ طول الطريق أكثر من 120 كيلومتراً، واستغرقت الدورية مدة أربع ساعات.



ووفقاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي، بدأت وحدات الشرطة العسكرية الروسية، ابتداء من ظهر يوم الـ 23 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتسيير دوريات على طول الحدود السورية- التركية، تشمل منطقة مدينة عين العرب (كوباني).