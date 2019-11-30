شؤون فلسطينية

القواسمي: المستشفى الأمريكي أُقيم بغزة بالتعاون الكامل مع حماس

القواسمي: المستشفى الأمريكي أُقيم بغزة بالتعاون الكامل مع حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عضو مجلسها الثوري، أن المستشفى الميداني في بيت حانون، هو مشروع أمريكي إسرائيلي، بالتعاون الكامل والاتفاق مع حركة حماس، لإنشاء قاعدة أمريكية بحراسة إسرائيلية، قرب معبر بيت حانون/ إيرز.

وقال القواسمي لإذاعة (صوت فلسطين): "إسمه مستشفى، ولكن في الحقيقية، قاعدة للمخابرات والاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية"، مضيفاً: "كيف نُفسر أن أمريكا بإيعاز من إسرائيل، تقطع المساعدات عن المستشفيات في القدس الشرقية، وعن الشعب الفلسطيني كاملة، من أجل الضغط للقبول بصفقة العار الصهيوأمريكية".

واستطرد القواسمي بقوله: "في نفس الوقت تحولت أمريكا وإسرائيل إلى جمعية خيرية في قطاع غزة، من أجل إقامة مشاريع انسانية؟ فأمريكا ليست مشروعاً إنسانياً، وإنما تُعاقب الشعب الفلسطيني اقتصادياً وإنسانياً، من أجل الابتزاز السياسي، وبالتالي هناك ثمن سياسي من وراء هذا المشروع".

وأشار إلى أنه مستشفى للعلاج، ولكن في الحقيقة من ناحية الهدف، هو قاعدة أمريكية موجودة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الشركة الممولة للمشروع، هي ملك لإنسان حاقد ويؤمن ببناء الهيكل، وبأرض الميعاد لإسرائيل، وقد نفذ ذات المشروع بإيعاز من أمريكا وإسرائيل على الحدود السورية؛ لمعالجة المقاتلين في سوريا.

وفي السياق، قال المتحدث باسم فتح: "حركة حماس قالت بشكل واضح، أن المشروع تم بالاتفاق بين الفصائل، ولكن جميع الفصائل عبرت عن رفضها له، وبالتالي لماذا هذه السرية عند حركة حماس لهذا المشروع، إلا إذا كان من ورائه تنفيذ صفقة القرن، ابتداءً من المشاريع الإنسانية الاقتصادية في قطاع غزة".

وأضاف: "نرفض هذه المشاريع، حيث طلبوا منا الموافقة على الذهاب إلى البحرين مقابل 8 مليارات، لأننا ندرك أن ذلك خيانة تماماً للقدس والأقصى والقيامة والأرض الفلسطينية، وتنفيذ صفقة القرن، وبالتالي فإن السؤال، ما هية هذا المشروع؟ على حركة حماس الإجابة عن هذا السؤال".

وتابع بقوله: "يجب على حركة حماس، أن تجيب.. كيف تتعاون مع إسرائيل وأمريكا من أجل تنفيذ هذا المشروع، وهذا يفسر تماماً عدم دخولها مع الجهاد الإسلامي في المعركة الأخيرة، ولماذا ضغطت على الجهاد من اجل منعها من الاستمرار، لذلك علينا أن ندرك تماماً أن هناك تفاهمات سرية بين حماس وإسرائيل وأمريكا على تنفيذ صفقة القرن من البوابة الإنسانية".

وأردف قائلاً: "ذهبنا إلى حركة حماس، من أجل أن نبعدها عن هذا الوحل، والذهاب إلى الانتخابات والوحدة الوطنية، فعليها أن تتوقف عن هذه المشاريع".

وأشار القواسمي، إلى أنه عندما يوجد هذا المستشفى الأمريكي العسكري، المقام بهدف سياسي له علاقة بالاستخبارات وبصفقة القرن على أرض فلسطين، فالجميع يجب أن يدرك، بأن الموضوع خطير للغاية.

وشدد القواسمي على ضرورة فضح القضية على وسائل الإعلام بشكل كامل، مطالباًَ الأهالي في قطاع غزة، برفض هذا المشروع، داعياً حركة حماس للوحدة الوطنية بدلاً من اللجوء إلى مثل هذه المشاريع، وأن يلجؤوا إلى التفاهمات مع منظمة التحرير، بدلاً من التفاهمات مع إسرائيل وأمريكا.

أخبار ذات صلة

شاهد: أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في &#34;الحسبة&#34; بغزة

شاهد: أسعار وأنواع الأسماك المتوفرة في "الحسبة" بغزة

تفاصيل خطة اقتصادية دولية لإقامة مشاريع على حدود قطاع غزة

تفاصيل خطة اقتصادية دولية لإقامة مشاريع على حدود قطاع غزة

معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة

معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة

قوات الاحتلال تَعتقل ثلاثة فلسطينيين وتُداهم عدة منازل

قوات الاحتلال تَعتقل ثلاثة فلسطينيين وتُداهم عدة منازل

الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم ينهون إضرابهم عن الماء بمبادرة وطنية

الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم ينهون إضرابهم عن الماء بمبادرة وطنية

الاحتلال يُصوّر عشرات المنازل ويستولي على مركبتين في بلدة بيت أمر

الاحتلال يُصوّر عشرات المنازل ويستولي على مركبتين في بلدة بيت أمر

قيادي بـ&#34;التنفيذية&#34;: المستشفى الأمريكي بالقطاع ضمن الخطة الاقتصادية لـ (صفقة القرن)

قيادي بـ"التنفيذية": المستشفى الأمريكي بالقطاع ضمن الخطة الاقتصادية لـ (صفقة القرن)

فجراً.. طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

فجراً.. طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة

معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة

قوات الاحتلال تَعتقل ثلاثة فلسطينيين وتُداهم عدة منازل

قوات الاحتلال تَعتقل ثلاثة فلسطينيين وتُداهم عدة منازل

الاحتلال يُصوّر عشرات المنازل ويستولي على مركبتين في بلدة بيت أمر

الاحتلال يُصوّر عشرات المنازل ويستولي على مركبتين في بلدة بيت أمر

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس السبت: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس السبت: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدية لطلقات نارية شمال القطاع

شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدية لطلقات نارية شمال القطاع

الحية: نحن من اخترنا مكان المستشفى الأمريكي وسنتوافق مع الفصائل على مرشح للرئاسة

الحية: نحن من اخترنا مكان المستشفى الأمريكي وسنتوافق مع الفصائل على مرشح للرئاسة

قصف إسرائيلي لعدة أهداف في قطاع غزة

قصف إسرائيلي لعدة أهداف في قطاع غزة

منوعات

بعد مرور 16 عاما على رحيل &#34;ذكرى&#34;.. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

بعد مرور 16 عاما على رحيل "ذكرى".. هذا هو الاعتقاد الوحيد لمقتلها

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

مطرب عراقي يهاجم ماجد المهندس: هل ترضى أن نسميك حرامي؟

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تعليق غاضب من أمينة كرم بعد خلعها للحجاب

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد فؤاد بعد نقله للمستشفى

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

نيللي كريم تطمئن محبيها وتكشف مرضها

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

شيرين تسيء للنساء خلال حفلها في الرياض.. وسعوديات: #اخرسي_يا_شيرين

الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

فنانة خليجية تصدم متابعيها... &#34;حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم&#34;

فنانة خليجية تصدم متابعيها... "حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم"

شاهد: وفاء عامر تضرب ابنها لهذا السبب

شاهد: وفاء عامر تضرب ابنها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

عربي

الإمارات تدين &#34;حادثة الطعن&#34; في لندن

الإمارات تدين "حادثة الطعن" في لندن

الشرطة العسكرية الروسية تُسيّر دوريات بخط جديد في شمال سوريا

الشرطة العسكرية الروسية تُسيّر دوريات بخط جديد في شمال سوريا

أزمة الحكومة اللبنانية تراوح مكانها وشروط تعجيزية من سعد الحريري

أزمة الحكومة اللبنانية تراوح مكانها وشروط تعجيزية من سعد الحريري

15 قتيلاً بالعراق وسقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء واستقالة رئيس الوزراء

15 قتيلاً بالعراق وسقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء واستقالة رئيس الوزراء