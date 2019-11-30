دولي

فنزويلا تُعلن تعبئة جيشها لمواجهة "الاستفزازات الأميركية"

فنزويلا تُعلن تعبئة جيشها لمواجهة "الاستفزازات الأميركية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه أصدر أمراً بتعبئة وحدات الجيش، بعد حصوله على معلومات، تشير إلى أن كولومبيا والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة، تعدان لأعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.

وقال مادورو، خلال اجتماع مع عمال النقل، بث على (تويتر): "لدي معلومات تفيد بأن السلطات الكولومبية والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، تعدان لاستفزاز آخر على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا، ينبغي على كافة أفراد القوات المسلحة البوليفارية، أن تكون على أهبة الاستعداد القتالي".

وتشهد فنزويلا، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وفي سياق آخر، أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن أمله بألا يتدخل الرئيس الأميركي ترامب، في الانتخابات البريطانية المرتقبة، خلال زيارته إلى لندن لحضور قمة (الناتو) الأسبوع المقبل.

وقال جونسون، الذي يتقدم حزب المحافظين الذي يرأسه، في استطلاعات الرأي، قبيل الانتخابات التي تجرى في 12 كانون الأول/ ديسمبر: "ما لا نفعله عادة كحلفاء وأصدقاء مقربين، هو التدخل في الحملات الانتخابية لبعضنا البعض"، بحسب (رويترز).

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