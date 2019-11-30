الإعلان عن دولة "نووية نائمة"

نبهت صحيفة (سوهو) الصينية، إلى وجود دولة نووية راقدة تحت رماد الانتظار، مشيرةً إلى أن هذه الدولة هي اليابان، التي تمتلك من الوقود النووي، ما يكفي لصنع 6000 قنبلة نووية.





وأوضحت الصحيفة، أن اليابان حصلت على هذه الكمية من الوقود النووي، بذريعة تطوير المحطات النووية لإنتاج الكهرباء.



وقالت الصحيفة: إن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تكبح تطور اليابان خلال عشرات السنين، ولكنها وفرت في الوقت نفسه، دعماً كبيراً استغلته اليابان؛ لتصبح دولة اقتصادية قوية، والآن تريد اليابان أن تلعب دوراً نشطاً في الساحة الدولية.



وتابعت: "أصبحت اليابان في عداد عشر أقوى دول عسكريًا، ولا يسمح لها بصنع السلاح النووي، ولكنها تسير في طليعة بلدان العالم في استخدام التكنولوجيا النووية، ويمكنها أن تصنع السلاح النووي من مواد نووية متوفرة لديها في أسرع وقت في حال بدء الحرب.

رام الله - دنيا الوطن