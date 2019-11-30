شؤون فلسطينية

الاحتلال يُصوّر عشرات المنازل ويستولي على مركبتين في بلدة بيت أمر

الاحتلال يُصوّر عشرات المنازل ويستولي على مركبتين في بلدة بيت أمر
رام الله - دنيا الوطن
صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، عشرات المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما استولت على مركبتين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة بيت زعته شرق البلدة، وصورت عشرات المنازل، التي تعود لعائلات: عوض، وصبارنة، وأبو ماريا.

وأضافت، أن هذه المنازل منها ما هو مأهول بالسكان منذ سنوات، ومنها ما هو قيد الإنشاء، لافتة إلى أن قوات الاحتلال، تُسلم أصحابها بين الفينة والأخرى إخطارات تقضي بهدمها، ووقف البناء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، استولت، كذلك، خلال اقتحامها منطقة "عصيدة" في البلدة، على مركبتين.

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