شؤون فلسطينية

قيادي بـ"التنفيذية": المستشفى الأمريكي بالقطاع ضمن الخطة الاقتصادية لـ (صفقة القرن)

قيادي بـ"التنفيذية": المستشفى الأمريكي بالقطاع ضمن الخطة الاقتصادية لـ (صفقة القرن)
إحدى العاملات في تجهيز المشفى الأمريكي في القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: إن المستشفى الأمريكي في قطاع غزة، من ضمن الخطة الاقتصادية لما تسمى (صفقة القرن).  

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه لم يتم الاتفاق عليه مع السلطة الفلسطينية، أو قيادة منظمة التحرير، وهي بتوافق بين إسرائيل وحركة حماس والولايات المتحدة.  

وأكد رأفت أن القيادة الفلسطينية مع بناء مستشفيات في قطاع غزة، ولكن دون أن تسيطر عليها إسرائيل والولايات المتحدة، ومع بناء مستشفيات حقيقية، وليست وهمية.  

من جهة أخرى، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن القيادة الفلسطينية، ستقدم قريباً مشروع قرار في مجلس الأمن، لإدانة الموقف الأمريكي، الذي يُشرعن الاستيطان، وإدانة كل الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية، وإلزام إسرائيل بوقف كل أشكال التوسع الاستيطاني، واعتبار أن كل الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ويجب أن يزول.  

وأضاف: أن الإدارة الأمريكية، تستخدم حق النقض (الفيتو) وسنذهب بنفس المشروع إلى دورة في الجمعية العامة، تحت بند "متحدون من أجل السلام" وسنحصل على الأغلبية الساحقة، وهكذا قرار له نفس قوة مجلس الأمن الدولي.  

وشدّد على أن القيادة الفلسطينية، ستذهب إلى محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، من أجل رفع دعوى ضد الإدارة الأمريكية، التي تُشرعن الاستيطان.  

وتابع: قريباً سيتم عقد اجتماع لكل الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، وسنطرح كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية الأمريكية، مشيراً إلى أننا على تواصل مع كل دول العالم، من أجل اعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من أجل الاعتراف.  

وأشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن اجتماعاً للجنة التنفيذية، سيعقد يوم الثلاثاء، الثالث من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، معرباً عن أمله بأن يكون برئاسة الرئيس عباس.

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