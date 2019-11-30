فجراً.. طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، موقع عسقلان التابع للمقاومة الفلسطينية بعدة صواريخ، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أسفر عن تدميره بشكل كامل، بحسب ما أعلنه إعلام الاحتلال.



وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت مساء أمس الجمعة، نقطة ضبط ميداني تابعة للمقاومة الفلسطينية، قبالة بوابة (ناحل عوز) شرق مدينة غزة.



كما وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، نقطة للضبط الميداني قرب مخيم العودة شرق خزاعة جنوب القطاع.



وفي السياق، قال جيش الاحتلال: "إن طائرة عسكرية، أغارت على موقع عسكري تابع لحركة حماس، مشيراً إلى أن ذلك ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات".



وأضاف: "يأتي ذلك، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية، أطلقت من قطاع غزة في (أشكول)، دون تفعيل صفارات الإنذار".