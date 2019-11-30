شؤون فلسطينية

نفتالي بينيت: الجيش الإسرائيلي بدأ بتغيير سياسته حيال إيران

نفتالي بينيت: الجيش الإسرائيلي بدأ بتغيير سياسته حيال إيران
وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينيت: إن الجيش بدأ بتغيير سياسته حيال إيران، إذ إن الهدف الحالي هو إخراجها من سوريا.

وأضاف: أن جيشه سيكثف من نشاطاته التي كانت حتى الآن تنفذ بوتيرة منخفضة، وسيبدأ باستهداف قواعد عسكرية، ليست لها علاقة بالصواريخ. 

وأشار بينيت، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إلى أن الرسالة واضحة للإيرانيين، وهي أنه ليس لهم ما يبحثونه في سوريا، وفق تعبيره.

وأكد وزير الجيش الإسرائيلي، أنه إذا لم تتصرف إسرائيل، فسيكون في سوريا آلاف الصواريخ، مثلما هو الحال في لبنان، مشيراً إلى أن الضربات العسكرية الدقيقة لن تحول دون تعاظم قوة إيران. 

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