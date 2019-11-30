شؤون فلسطينية

(يديعوت): إسرائيل أمام مواجهة قريبة بكل الجبهات وسيقسط عليها 1200 صاروخ يوميا

(يديعوت): إسرائيل أمام مواجهة قريبة بكل الجبهات وسيقسط عليها 1200 صاروخ يوميا
رام الله - دنيا الوطن
قال رون بن يشاي الخبير العسكري الإسرائيلي في صحيفة (يديعوت أحرونوت): "إن إسرائيل غير مستعدة لسقوط 1200 صاروخ يوميًا عليها"، مشيرا إلى أن المستويان العسكري والأمني يدركان أنه في وقت قريب، ستكون مواجهة شاملة أمام كل الجبهات، ستدفع إسرائيل فيها ثمناً باهظاً. 

وأضاف بن يشاي: "إن إسرائيل ستتكبد خسائر فادحة في حال اندلاع أي مواجهة مقبلة؛ وأضرار في إمدادات الكهرباء والمياه؛ وشلل في النقل؛ وشدد بالقول "جبهتنا الداخلية بعيدة عن الاستعداد لهذا السيناريو". 

وتابع الخبير العسكري بقوله: "صحيح أن إسرائيل لديها نظام دفاع جوي له قدرات صاروخية لا يملكها أي بلد في العالم، ولكن بالفعل في الجولة الأخيرة في غزة والجولات السابقة كان هناك عجز أمام عدد من الصواريخ الأصغر والأقصر مدى والأقل دقة، والصواريخ لا تزال قادرة على ضرب التجمعات السكانية الحيوية والبنية التحتية".

وأوضح بن يشاي، أن التقديرات تشير إلى أنه في الأسبوع الأول من الحرب، سيسقط يوميا على إسرائيل ما يقرب من 1200 صاروخ من جميع الأنواع، يكفي أن أربعة إلى خمسة صواريخ ثقيلة ستسقط على البنية التحتية الأساسية مثل محطات توليد الكهرباء ومراكز الماء أو النقل الرئيسية حتى تسبب شلل للبلاد، كما قال.

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