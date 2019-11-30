شؤون فلسطينية

طقس السبت: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس السبت: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد 2019/12/01: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة،وفي ساعات الليل المتأخر تكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2019/12/02: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة،وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الثلاثاء 2019/12/03: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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