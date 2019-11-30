شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدة لطلقات نارية شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة محاولة القبة الحديدة الإسرائيلية اعتراض طلقات نارية أطلقت شمال قطاع غزة تجاه طائرة استطلاع.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة محاولة القبة الحديدة الإسرائيلية اعتراض طلقات نارية أطلقت شمال قطاع غزة تجاه طائرة استطلاع.
وحسب الفيديو، فإن صواريخ القبة الحديدة حاولت اعتراض الطلقات النارية التي أدت إلى انطلاق صافرات الإنذار في منطقتي زكيم وعسقلان شمال قطاع غزة.
من ناحيته، قال جيش الاحتلال: إنه وبمتابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات فإنه تم رصد إطلاق نيران ليست صاروخية من قطاع غزة، وتم تفعيل منظومة الإنذار.
وأضاف جيش الاحتلال: "كما أطلقت قوات الدفاع الجوي صواريخ اعتراض باتجاه الأهداف كالمطلوب وبناءاً على السياسة المتبعة حيث لا يتم تنفيذ اعتراض عمليًا".
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