شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدة لطلقات نارية شمال القطاع

شاهد: لحظة اعتراض القبة الحديدة لطلقات نارية شمال القطاع
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة محاولة القبة الحديدة الإسرائيلية اعتراض طلقات نارية أطلقت شمال قطاع غزة تجاه طائرة استطلاع.

وحسب الفيديو، فإن صواريخ القبة الحديدة حاولت اعتراض الطلقات النارية التي أدت إلى انطلاق صافرات الإنذار في منطقتي زكيم وعسقلان شمال قطاع غزة.

من ناحيته، قال جيش الاحتلال: إنه وبمتابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات فإنه تم رصد إطلاق نيران ليست صاروخية من قطاع غزة، وتم تفعيل منظومة الإنذار.

وأضاف جيش الاحتلال: "كما أطلقت قوات الدفاع الجوي صواريخ اعتراض باتجاه الأهداف كالمطلوب وبناءاً على السياسة المتبعة حيث لا يتم تنفيذ اعتراض عمليًا".


 


 


أخبار ذات صلة

الحية: نحن من اخترنا مكان المستشفى الأمريكي وسنتوافق مع الفصائل على مرشح للرئاسة

الحية: نحن من اخترنا مكان المستشفى الأمريكي وسنتوافق مع الفصائل على مرشح للرئاسة

قصف إسرائيلي لعدة أهداف في قطاع غزة

قصف إسرائيلي لعدة أهداف في قطاع غزة

الهيئة العليا لمسيرات العودة تُصدر بياناً بشأن استشهاد فتى شرق خانيونس

الهيئة العليا لمسيرات العودة تُصدر بياناً بشأن استشهاد فتى شرق خانيونس

منع كلمة الجالية الفلسطينية بهولندا أمام الجنائية الدولية

منع كلمة الجالية الفلسطينية بهولندا أمام الجنائية الدولية

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات

شاهد: لافروف وملادينوف يبحثان ثلاثة ملفات فلسطينية رئيسية

شاهد: لافروف وملادينوف يبحثان ثلاثة ملفات فلسطينية رئيسية

بعد تحولها لقضية رأي عام.. كيف انتهت معاناة الطفل موسى؟

بعد تحولها لقضية رأي عام.. كيف انتهت معاناة الطفل موسى؟

حزب الشعب: نرفض &#34;التفاهمات المزعومة&#34; للمستشفى الأمريكي شمال القطاع

حزب الشعب: نرفض "التفاهمات المزعومة" للمستشفى الأمريكي شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

منع كلمة الجالية الفلسطينية بهولندا أمام الجنائية الدولية

منع كلمة الجالية الفلسطينية بهولندا أمام الجنائية الدولية

حزب الشعب: نرفض &#34;التفاهمات المزعومة&#34; للمستشفى الأمريكي شمال القطاع

حزب الشعب: نرفض "التفاهمات المزعومة" للمستشفى الأمريكي شمال القطاع

مركز حقوقي يتهم الاحتلال باستخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين شرق خانيونس

مركز حقوقي يتهم الاحتلال باستخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين شرق خانيونس

شاهد: الآلاف يشاركون في مارثون (قمر تحت البحر) بأريحا

شاهد: الآلاف يشاركون في مارثون (قمر تحت البحر) بأريحا

الديمقراطية تُطالب بالاستجابة لمطالب الأسرى المحررين المضربين عن الطعام برام الله

الديمقراطية تُطالب بالاستجابة لمطالب الأسرى المحررين المضربين عن الطعام برام الله

انطلاق حملة دولية بالعالم للتحضير للسنوية الثانية لمسيرات العودة

انطلاق حملة دولية بالعالم للتحضير للسنوية الثانية لمسيرات العودة

اشتية يدعو الشباب للتطوع بالزراعة وحراسة القرى من هجمات المستوطنين

اشتية يدعو الشباب للتطوع بالزراعة وحراسة القرى من هجمات المستوطنين

جيش الاحتلال يُعلق على استهداف المدنيين شرق خانيونس

جيش الاحتلال يُعلق على استهداف المدنيين شرق خانيونس

منوعات

الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

الموت يفجع الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة

فنانة خليجية تصدم متابعيها... &#34;حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم&#34;

فنانة خليجية تصدم متابعيها... "حاولت أصير عديمة الإحساس مثلكم"

شاهد: وفاء عامر تضرب ابنها لهذا السبب

شاهد: وفاء عامر تضرب ابنها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

فيفي عبده تعود الى السوشيال ميديا بعد وفاة شقيقتها.. وهجوم عليها لهذا السبب

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

ظافر العابدين يحتفل بعيد ميلاده بقالب تورتة طريف

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

شاهد: ظهور رامي جمال في جلسة علاج من مرض البهاق

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

هل اختارت أصالة طريقة قاسية وساخرة للرد على أحلام؟

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

عارضة شهيرة تنفق الضخمة على التجميل وتعلن إفلاسها

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

شاهد: أحمد السقا يفاجئ محبيه بموهبة إبنته

عربي

أزمة الحكومة اللبنانية تراوح مكانها وشروط تعجيزية من سعد الحريري

أزمة الحكومة اللبنانية تراوح مكانها وشروط تعجيزية من سعد الحريري

15 قتيلاً بالعراق وسقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء واستقالة رئيس الوزراء

15 قتيلاً بالعراق وسقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء واستقالة رئيس الوزراء

جيش الاحتلال يبحث عن حوامة لبنانية دخلت للأجواء الإسرائيلية للمرة الثانية

جيش الاحتلال يبحث عن حوامة لبنانية دخلت للأجواء الإسرائيلية للمرة الثانية

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي

السفير ابو سعيد: خطوة وزير خارجية لبنان بداية موفقة بمكافحة الهدر المالي