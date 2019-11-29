شؤون فلسطينية

قصف إسرائيلي لعدة أهداف في قطاع غزة

قصف إسرائيلي لعدة أهداف في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أقدمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، على قصف نقطة ضبط ميداني تابعة للمقاومة الفلسطينية، قبالة بوابة ناحل عوز شرق غزة. 

كما وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية نقطة للضبط الميداني قرب مخيم العودة شرق خزاعة جنوب القطاع.

وفي السياق، قال جيش الاحتلال: إن طائرة عسكرية أغارت على موقع عسكري تابع لحركة حماس، مشيراً إلى أن ذلك ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه المستوطنات.

يأتي ذلك، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة في أشكول، دون تفعيل صافرات الإنذار




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