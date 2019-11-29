منع كلمة الجالية الفلسطينية بهولندا أمام الجنائية الدولية











رام الله - دنيا الوطنشاركت الجالية الفلسطينية في هولندا وعدد من المؤسسات المناصرة للحق الفلسطيني من مختلف بلدان القارة الاوروبية في مظاهرة حاشدة امام المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بتحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني في مدينة لاهاي الهولندية بمناسة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.والقى عدد من المتحدثين كلمات حول جرائم الاحتلال حيث منع رئيس الجالية واثق السعادة من إلقاء كلمة الجالية ومحاولة الاعتداء عليه من قبل افراد حركة حماس مما ادى الى استدعاء الشرطة.حيث كانت هذه الكلمة ستتناول موضوع الفصل العنصري ومطالبة المحكمة بمحاكمة الجناة الاسرائليين على الفصل العنصري على مبدا جرائم ضد الانسانية حسب نظام روما الاساسي.ويأتي هذا الاعتداء لموقف الجالية الداعم للشرعيةو لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثل بالرئيس محمود عباس.