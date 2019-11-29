شاهد: لافروف وملادينوف يبحثان ثلاثة ملفات فلسطينية رئيسية

وأوضح البيان، أن المحادثات بين الطرفين ركزت على سبل إخراج عملية السلام في الشرق الأوسط من أزمتها، وكذلك الجهود الجماعية الرامية إلى منع تدمير الإطار القانوني الدولي لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وأشار البيان، غلى أن لافروف وملادينوف أعربا عن موقفهما المشترك الداعي إلى "حل الدولتين" المدعوم من قبل معظم أعضاء الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية، الأمر الذي جرى تثبيته في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن مقتضياتها "إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، تتعايش في سلم وأمن مع جيرانها".



وقالت الخارجية الروسية إنه تم التأكيد، أثناء اللقاء، "على ضرورة إعادة إطلاق عملية تفاوضية مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



واختتم البيان أن سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أجرى مشاورات منفردة مع منسق الأمم المتحدة. وفق ما أورده موقع روسيا اليوم.



بدوره، كتب ملادينوف عبر (تويتر): مناقشة ممتازة مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، على العديد من الأزمات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحاجة إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة، ودعم الانتخابات الفلسطينية، ومنع التصعيد في غزة .







بدوره، كتب ملادينوف عبر (تويتر): مناقشة ممتازة مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، على العديد من الأزمات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحاجة إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال المفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة، ودعم الانتخابات الفلسطينية، ومنع التصعيد في غزة .