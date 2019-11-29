شاهد: فضيحة هزت فرنسا لفئران تأكل الجثث المكدسة بمركز للتبرع بالأعضاء











رام الله - دنيا الوطنأغلقت السلطات في باريس مركزاً طبياً للتبرع بالأعضاء البشرية يتبع لجامعة "ديكارت" على خلفية تقرير صحفي تحدث عن إهمال شديد لجثث المتبرعين.وقامت صحيفة (إكسبريس) الفرنسية، بإجراء تحقيق صحفي، الثلاثاء الفائت، أثبتت فيه تعرض الجثث للتفسخ بسبب الإهمال الشديد من قبل إدارة المشفى، وفتحت السلطات الحكومية تحقيقا على خلفية بيع أعضاء من الجثث وأجزاء من الأجسام لشركات خاصة، وفق وكالة (سبوتنك).وجاء في نص التقرير الذي أعدته الصحيفة: إن عشرات الجثث "عارية ومتحللة ومكدسة على أحواض التشريح وأعينهم مفتوحة على مصراعيها"، مشيرةً إلى أن بعض الجثث كانت مكدسة فوق بعضها البعض "دون أي كرامة" واجتاحت الفئران المنشأة وأكلت الجثث.وأشارت الصحيفة، إلى أنه في بعض الحالات، تم بيع الجثث إلى شركات خاصة لأغراض غير مناسبة، مثل اختبارات تصادم السيارات، متابعةً: "إن الجسم بأكمله يمكن بيعه مقابل 900 يورو (990 دولارًا؛ 767 جنيهًا إسترلينيًا) وأطرافا بقيمة 400 يورو".ووصفت الصحيفة حال المشفى بالكارثي وأنه أشبه بـ "مقبرة جماعية في قلب باريس"، فيما اعترفت جامعة "باريس ديكارت" الذي يتبع لها المركز بالتحقيق واعتذرت لعائلات المتبرعين بالجسم.في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت، اعترفت الجامعة بأن ممارسات المركز كانت أقل من "المطالب المجتمعية باحترام الكرامة" وأضافت "جامعة باريس ديكارت ترغب في الاعتذار للعائلات بسبب هذا الموقف" مؤكدة احترامها الكامل لكرامة المانحين وأسرهم".