15 قتيلاً بالعراق وسقوط صاروخ بالمنطقة الخضراء واستقالة رئيس الوزراء

قالت وكالة (الأناضول) التركية، إن عدد القتلى من المتظاهرين في العراق، ارتفعوا، اليوم الجمعة، لـ 15 متظاهراً عراقياً، وذلك نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ في محافظتيّ ذي قار والنجف جنوبي العراق.





وأوضحت الوكالة، أن حصيلة القتلى ارتفع إلى نحو 413 قتيلًا منذ بدء الاحتجاجات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الاستقالة التي قدّمها، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي.









وفي السياق، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الجمعة 29 تشرين الثاني/نوفمبر، إن صاروخا من نوع "كاتيوشيا" سقط في محيط المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني أن الصاروخ لم يسفر سقوطه في محيط المنطقة الخضراء عن أي خسائر بشرية.

وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد سقوط عدة صواريخ طوال الأيام الماضية، من دون سقوط قتلى أو جرحى.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وأدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن وإصابة أكثر من 15 ألف شخص. ونقل بيان رسمي عن عبد المهدي، قوله "سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته"، وعلى الفور، هتف متظاهرون يتواجدون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تأتي في إطار مطالبهم بـ"إسقاط الحكومة" وتغيير القادة السياسيين.

رام الله - دنيا الوطن