حزب الشعب: نرفض "التفاهمات المزعومة" للمستشفى الأمريكي شمال القطاع

قال حزب الشعب الفلسطيني، إنه يرفض بشكل كامل "التفاهمات المزعومة" حول إنشاء المستشفى الأمريكي الذي بدأت أعمال إنشاءه في شمال غزة، معتبراً إنشائه استكمالاً لمخرجات ورشة المنامة التي تعطي الأولوية للحل الاقتصادي على حساب الحل السياسي لقضايا شعبنا الوطنية.



وأوضح الحزب، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أنه سبق وأن عبر في حينه عن رفضه لأي تفاهمات تتجاوز الحل السياسي، معتبراً مقايضة الحلول السياسية ببعض الفتات تحت مسمى "تفاهمات"، لن يجلب الاستقرار ولن يحل الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني.



وشدد الحزب، على أنه بالرغم من حاجة قطاع غزة لكل شيء، إلا أن أقصر الطرق لتلبية ذلك هو طريق الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام بعيداً عن الخضوع للابتزاز تجاه معاناة شعبنا من خلال بعض الأموال التي تقدم من هنا وهناك.



رام الله - دنيا الوطن