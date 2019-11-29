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شؤون فلسطينية

شاهد: الآلاف يشاركون في مارثون (قمر تحت البحر) بأريحا

شاهد: الآلاف يشاركون في مارثون (قمر تحت البحر) بأريحا
رام الله - دنيا الوطن
شارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص في ماراثون أريحا الدولي للألعاب الرياضية للعام 2019 (قمر تحت البحر)، اليوم الجمعة، والذي ينظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وشمل الماراثون سباقات الجري لمسافات "10 و21 كم"، بمشاركات فردية وعائلية وأندية، إضافة إلى سباق للدراجات الهوائية والفروسية ومباريات في كرة القدم، وفق وكالة (وفا). 

وحضر انطلاق الفعاليات التي انطلقت من مدينة الأمل الرياضية، محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير شرطة المحافظة العقيد ثابت السعدي، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف، ومدير التربية والتعليم عزمي بلاونة، ومنسقة الفعاليات اعتدال عبد الغني.







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