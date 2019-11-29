الديمقراطية تُطالب بالاستجابة لمطالب الأسرى المحررين المضربين عن الطعام برام الله





وقالت الجبهة، في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة: إنها تتابع بقلق بالغ الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من الأسرى المحررين بمدينة رام الله، والذي لا يزال مستمراً حتى الآن.





وأشارت إلى خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام منذ 21 يوماً، وخاصة بعد امتناع الأسرى المضربين عن تناول الماء والأدوية الذي يدخل يومه الخامس، مما يتطلب التدخل العاجل للاستجابة لمطالبهم المحقة، ليضع حداً لأية انعكاسات خطيرة على حياتهم، وخاصة بعد معاناتهم الطويلة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.



واعتبرت الجبهة، أن قطع رواتب بعض الأسرى يعد انتهاكاً لحقوق الأسرى والمحررين المشروعة بما فيها الحقوق المالية للأسير وأسرته وأية حقوق أخرى أكد عليها قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا حول أوضاع الأسرى المحررين المعتصمين في رام الله منذ 40 يوماً احتجاجا على قطع رواتبهم.