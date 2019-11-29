شؤون فلسطينية

انطلاق حملة دولية بالعالم للتحضير للسنوية الثانية لمسيرات العودة

انطلاق حملة دولية بالعالم للتحضير للسنوية الثانية لمسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
قالت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، إنه استجابةً لنداء الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تم الإعلان اليوم الجمعة تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن انطلاق حملة دولية في العالم تحضيراً للسنوية الثانية لمسيرات العودة .

وأكدت الشبكة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم اعتبار الفترة ما بين 24 إلى 30 أذار/مارس 2020 أسبوعاً لدعم مسيرات العودة الكبرى استجابةً لنداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد وجهت اليوم نداءً دولياً لإحياء الذكرى السنوية الثانية لمسيرات العودة، دعت خلاله إلى القيام بأنشطة لدعم أسطول الحرية القادم الذي سيبحر في العام القادم تحدياً للحصار المفروض على القطاع، وأيضاً الاستمرار بحملات مقاطعة وفرض العقوبات ضد كل المتواطئين مع عدوان الاحتلال الممارس ضد الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.

كما دعت الهيئة للتظاهر تضامناً مع مسيرات العودة الكبرى في الأماكن العامة، ومخاطبة جميع المسئولين في جميع الدول ومطالبتهم بالضغط على الاحتلال لوقف مجازره ضد الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات عليه أيضاً.

وأكدت الهيئة ضرورة العمل على استضافة متحدثين عن مسيرات العودة الكبرى وماهية مطالبها وأهدافها، ومخاطبة المسئولين للتنديد بجرائم الاحتلال والمطالبة بفرض عقوبات ملموسة عليهم.

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