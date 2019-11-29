تفاصيل لقاء السفير الفلسطيني بلبنان بوفد حركة حماس



وتمنى اللقاء السلام والازدهار للبنان الشقيق والخروج سريعاً من الأجواء الراهنة التي يمر بها.





رام الله - دنيا الوطنالتقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور اليوم الجمعة، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي حسام بدران يرافقه ممثل الحركة في لبنان احمد عبد الهادي.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الفلسطينية العامة والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية في فلسطين وخاصة في مدينة القدس، ورفض قرار وزير الخارجية الأمريكي بشرعنة الاستيطان الذي يعتبر مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية لتوحيد شعبنا وارضنا وانهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة المشاريع التي تحاك ضد قضيتنا ومشروعنا الوطني.وأكد اللقاء على الموقف الفلسطيني الجامع في لبنان وحماية الوجود الفلسطيني وتعزيز صمود أبناء شعبنا والعمل الفلسطيني المشترك.