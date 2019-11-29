(أونروا) توجه مناشدة للحصول على التمويل باجتماع اللجنة الاستشارية





وحسب بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، فقد حصلت (أونروا) على دعم ساحق في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنها أيضا قد عانت مؤخراً من توليفة من التحديات الأشد تعقيداً على مدار سنوات عمرها السبعين.





وقال المفوض العام للوكالة الدولية بالإنابة، كريستيان ساوندرز: "إننا إننا نعمل بجد للتغلب على التحديات بمساعدة الحكومات المضيفة والمانحة، ولكننا بحادة ماسة لتمويل اضافي لضمان استمرارية خدماتنا الحيوية دونما انقطاع لأكثر من خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ والذين نقوم على خدمتهم".



وأوضحح أن اللجنة الاستشارية مكلفة بمهمة تقديم النصح والمساعدة للمفوض العام خلال قيامه بتنفيذ مهام ولاية الوكالة، مشيراً إلى أن الاجتماع ركز على المجالات الإدارية التي تحتاج إلى التعزيز، بالإضافة الى زيادة الشفافية والكفاءة والمساءلة.



وأكد على دعوته العاجلة لكافة الشركاء بمواصلة دعمهم للأونروا، مناشداً أعضاء اللجنة الاستشارية الذين لا يزالون يحتجزون الأموال التي تم التعهد بها على القيام بصرفها على الفور، وطلب من كافة الأعضاء القيام بزيادة تبرعاتهم من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للاجئي فلسطين.



وقال ساوندرز: "تحتاج أونروا إلى ما لا يقل عن 167 مليون دولار للفترة الواقعة ما بين الآن وحتى نهاية العام وذلك لتتمكن من مواصلة برامجها في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير والحماية والمساعدة الطارئة".



وخلال الاجتماع، أعلنت ألمانيا عن تقديم مشروع تمويل متعدد السنوات بمبلغ يصل إلى 69 مليون يورو، حيث سيتم صرف 25 مليون يورو من هذا المشروع في عام 2019، وإضافة لذلك، تعهدت ألمانيا بالتبرع بمليونين ونصف يورو من أجل مناشدة الطوارئ في سوريا، على أن يتم صرفها في عام 2019 أيضا. وفي ذات اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم بالإفراج عن 21 مليون يورو كان قد حجبهم منذ انطلاق التحقيقات بشأن الأونروا في الصيف الماضي.



رام الله - دنيا الوطناجتمعت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في الأردن يومي الخامس والسادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث جرى نقاش استراتيجي حول التحديات التي تواجهها المؤسسة الدولية.