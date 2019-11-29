قيادي فلسطيني يوجه رسالة للوسطاء بملف التهدئة بقطاع غزة

وجه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، رسالة إلى الوسطاء بملف التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.





وقال أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الاحتلال يتحمل مسؤولية الجريمة التي ارتكبها شرق خانيونس وأدت إلى استشهاد فتى فلسطيني، مطالباً الأطراف التي رعت إجراءات كسر الحصار ووسطاء التهدئة بالعمل على وقف تلك الجرائم.





وأضاف أبو ظريفة: " كل الأطراف التي رعت إجراءات كسر الحصار وترى هذه الجرائم بات مطلوب منها التدخل بشكل جدي لوقف هذه الجرائم، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي والتصعيد المستمر بحق المتظاهرين السلميين".



وتابع أبو ظريفة: "الهيئة الوطنية ستأخذ بعين الاعتبار هذه الخطوات للمتظاهرين بكيفية استمرار مسيرات العودة والمحافظة على استمراريتها خلال الفترة المقبلة".







وأكمل: "الناس التي خرجت عبرت عن تمسكها بمسرات العودة واستعدداها للمضي قدماً بها بغض النظر عن التحديات التي تواجههم ولإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بطريقتهم".





يذكر أن الاحتلال أطلق النار على المتظاهرين السلميين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخرين.





وللأسبوع الثالث على التوالي تؤجل الهيئة العليا لمسيرات العودة مسيرات الجمعة، مرجعةً ذلك للأوضاع الأمنية في قطاع غزة.









خاص دنيا الوطن - أحمد جلال